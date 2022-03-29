Червоний Хрест заявив, що не братиме участі у будь-якій примусовій евакуації з України

Деталі

Гендиректор МКЧХ Роберт Мардіні зауважив, що в соціальних мережах ведеться “кампанія дезінформації” щодо діяльності організації.

“Наше занепокоєння полягає в тому, що сама інтенсивність бойових дій загрожує мирним жителям. У таких місцях, як Маріуполь, мирні жителі не можуть виїхати в безпечних умовах, не було конкретних домовленостей сторін конфлікту щодо безпечної евакуації мирного населення, також не було зеленого світла для отримання гуманітарної допомоги”, - сказав він.

Тому, Червоний Хрест закликав Україну і росію під час переговорів досягти чіткої домовленості щодо безпечної евакуації мирного населення з обложеного Маріуполя та інших місць, оскільки у них закінчуються життєво важливі запаси.

Гендиректор також зауважив, що Україна та росія повинні дозволити МКЧХ відвідувати полонених відповідно до Женевських конвенцій та повернути останки людей, загиблих під час війни.

Доповнення

Поширилися повідомлення, що Червоний Хрест нібито має намір відкрити свій офіс в Ростові-на-Дону для нібито ефективнішої роботи на сході України. Україна виступає проти такого рішення і закликає МКЧХ не легітимізувати "гуманітарні коридори" на територію рф.