Красный Крест заявил, что не будет участвовать в любой принудительной эвакуации из Украины

Детали

Гендиректор МККК Роберт Мардини заметил, что в социальных сетях ведется “кампания дезинформации” по деятельности организации.

"Наше беспокойство состоит в том, что сама интенсивность боевых действий угрожает мирным жителям. В таких местах, как Мариуполь, мирные жители не могут выехать в безопасных условиях, не было конкретных договоренностей сторон конфликта относительно безопасной эвакуации мирного населения, также не было зеленого света для получения гуманитарной помощи”, - сказал он.

Поэтому, Красный Крест призвал Украину и россию во время переговоров достичь четкой договоренности относительно безопасной эвакуации мирного населения из осажденного Мариуполя и других мест, поскольку у них заканчиваются жизненно важные запасы.

Гендиректор также заметил, что Украина и россия должны разрешить МККК посещать пленных в соответствии с Женевскими конвенциями и вернуть останки людей, погибших во время войны.

Дополнение

Распространились сообщения, что Красный Крест якобы намерен открыть свой офис в Ростове-на-Дону якобы для более эффективной работы на востоке Украины. Украина выступает против такого решения и призывает МККК не легитимизировать "гуманитарные коридоры" на территорию рф.