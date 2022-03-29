Красный Крест заявил, что не будет участвовать в любой принудительной эвакуации из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что не будет участвовать в какой-либо принудительной эвакуации мирного населения из Украины. Там также не располагают информацией “из первых рук”, что такие действия происходят, информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Гендиректор МККК Роберт Мардини заметил, что в социальных сетях ведется “кампания дезинформации” по деятельности организации.
"Наше беспокойство состоит в том, что сама интенсивность боевых действий угрожает мирным жителям. В таких местах, как Мариуполь, мирные жители не могут выехать в безопасных условиях, не было конкретных договоренностей сторон конфликта относительно безопасной эвакуации мирного населения, также не было зеленого света для получения гуманитарной помощи”, - сказал он.
Поэтому, Красный Крест призвал Украину и россию во время переговоров достичь четкой договоренности относительно безопасной эвакуации мирного населения из осажденного Мариуполя и других мест, поскольку у них заканчиваются жизненно важные запасы.
Гендиректор также заметил, что Украина и россия должны разрешить МККК посещать пленных в соответствии с Женевскими конвенциями и вернуть останки людей, погибших во время войны.
Дополнение
Распространились сообщения, что Красный Крест якобы намерен открыть свой офис в Ростове-на-Дону якобы для более эффективной работы на востоке Украины. Украина выступает против такого решения и призывает МККК не легитимизировать "гуманитарные коридоры" на территорию рф.