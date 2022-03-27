Голова Комітету ВРУ з питань здоров’я виступив проти відкриття офісу Червоного Хреста у Ростові-на-Дону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Україна виступає проти відкриття офісу Червоного Хреста у Ростові-на-Дону. Про це йдеться у відкритому зверненні голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, пише УНН.
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Михайло Радуцький написав відкрите звернення до Міжнародного товариства Червоного Хреста в якому закликав організацію не легітимізувати "гуманітарні коридори" на територію рф, не підтримувати викрадення населення України і примусове вивезення його на територію держави-агресора, та змінити своє рішення.
У зверненні зазначається, що Україна зверталася до Червоного Хреста з проханням терміново почати дії для організації гуманітарних коридорів. Але окупанти не дотримуються досягнутих домовленостей і постійно зривають роботу "зелених коридорів".
Водночас за наявною в української сторони інформацією Червоний Хрест має намір відкрити свій офіс в Ростові-на-Дону для нібито ефективнішої роботи на сході України.
Цитата
"Такі дії Міжнародного товариства Червоного Хреста на тлі незаконного викрадення та вивезення ворогом наших громадян в російську федерацію, на тимчасово окуповану чи анексовану ним та непідконтрольну Україні територію України, яке вже відбувається сьогодні, є неприйнятними", — йдеться у зверненні.
Нагадуємо
Віце-прем’єр-міністр Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за попередню добу.