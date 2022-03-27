Председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья выступил против открытия офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Украина выступает против открытия офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в открытом обращении председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, пишет УНН.
Детали
Михаил Радуцкий написал открытое обращение к Международному общества Красного Креста в котором призвал организацию не легитимизировать "гуманитарные коридоры" на территорию рф, не поддерживать угон населения Украины и принудительном вывозе его на территорию государства-агрессора, и изменить свое решение.
В обращении отмечается, что Украина обращалась к Красному Кресту с просьбой срочно начать действия для организации гуманитарных коридоров. Но оккупанты не придерживаются достигнутых договоренностей и постоянно срывают работу "зеленых коридоров".
В то же время по имеющейся у украинской стороны информации Красный Крест намерен открыть свой офис в Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины.
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"Такие действия Международного общества Красного Креста на фоне незаконного похищения и вывоза врагом наших граждан в российскую федерацию, на временно оккупированную или анексовану ним и неподконтрольную Украине территорию Украины, которая уже происходит сегодня, являются неприемлемыми", — говорится в обращении.
Напоминаем
Вице-премьер-министр Верещук доложила о результатах работы гуманитарных коридоров за предыдущие сутки.