Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Сегодня, 18 мая, в Украине чтят память жертв насильственной депортации крымских татар 1944 года, которая Верховной Радой признана геноцидом, пишет УНН.
Кто отдал приказ на депортацию крымскотатарского народа
Массовая депортация коренного населения Крыма с полуострова товарными вагонами произошла в течение 18-21 мая 1944 года по личному приказу Сталина. Прибытие эшелонов в отдаленные уголки тогдашнего СССР завершилось 4 июня.
Крымских татар обвиняли в, якобы, массовом сотрудничестве с нацистской Германией.
Жертвы геноцида
На данный момент нет абсолютно точных данных, сколько крымских татар было насильственно вывезено с полуострова, и сколько из них погибли умерли во время, или в первые годы после депортации.
По разным оценкам было вывезено от 191 тысячи до 423 тысяч крымских татар. Из них в дороге, или в первые годы после насильственной перевозки умерли от 27% до 42%.
Дополнительно
С 1994 года 18 мая отмечалось как День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа. После оккупации россией Крыма в 2014 году эта дата также стала и Днем борьбы за права крымскотатарского народа.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила День скорби и памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Интересное
Кроме Украины депортацию крымских татар признали геноцидом Литва, Латвия, Канада.
В 1991 году в тогдашней РСФСР, кстати, насильственное переселение коренного народа Крыма тоже было признано геноцидом.
Напомним
Совет Европы обнаружил в Крыму серьезные нарушения прав человека, преследования и дискриминацию со стороны оккупационных властей.