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Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа

Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа

Киев • УНН

 • 847284 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Сегодня, 18 мая, в Украине чтят память жертв насильственной депортации крымских татар 1944 года, которая Верховной Радой признана геноцидом, пишет УНН.

Кто отдал приказ на депортацию крымскотатарского народа

Массовая депортация коренного населения Крыма с полуострова товарными вагонами произошла в течение 18-21 мая 1944 года по личному приказу Сталина. Прибытие эшелонов в отдаленные уголки тогдашнего СССР завершилось 4 июня.
Крымских татар обвиняли в, якобы, массовом сотрудничестве с нацистской Германией.

Жертвы геноцида

На данный момент нет абсолютно точных данных, сколько крымских татар было насильственно вывезено с полуострова, и сколько из них погибли умерли во время, или в первые годы после депортации.

По разным оценкам было вывезено от 191 тысячи до 423 тысяч крымских татар. Из них в дороге, или в первые годы после насильственной перевозки умерли от 27% до 42%.

Дополнительно

С 1994 года 18 мая отмечалось как День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа. После оккупации россией Крыма в 2014 году эта дата также стала и Днем борьбы за права крымскотатарского народа.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила День скорби и памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Интересное

Кроме Украины депортацию крымских татар признали геноцидом Литва, Латвия, Канада.

В 1991 году в тогдашней РСФСР, кстати, насильственное переселение коренного народа Крыма тоже было признано геноцидом.

Напомним

Совет Европы обнаружил в Крыму серьезные нарушения прав человека, преследования и дискриминацию со стороны оккупационных властей.

Украинские Национальные Новости

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