Рада Європи виявила в Криму серйозні порушення прав людини, переслідування і дискримінацію з боку окупаційної влади

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кримські татари в Криму, і особливо ті, хто виступає проти незаконної анексії або висловлює незгоду, зазнають численних серйозних порушень прав людини, переслідувань, дискримінації та стигматизації з боку російської окупаційної влади. Це ще більше підкріплюється культурою безкарності таких порушень, що поширена на півострові. Про це заявила Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович, опублікувавши доповідь про ситуацію з правами людини кримських татар в Українській Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, незаконно анексованій російською федерацією у 2014 році, передає УНН.