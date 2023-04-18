Совет Европы обнаружил в Крыму серьезные нарушения прав человека, преследования и дискриминацию со стороны оккупационных властей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Крымские татары в Крыму, и особенно те, кто выступает против незаконной аннексии или выражает несогласие, подвергаются многочисленным серьезным нарушениям прав человека, преследованиям, дискриминации и стигматизации со стороны российских оккупационных властей. Это еще больше подкрепляется культурой безнаказанности таких нарушений, распространенной на полуострове. Об этом заявила Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, опубликовав доклад о ситуации с правами человека крымских татар в Украинской Автономной Республике Крым и городе Севастополь, незаконно аннексированной российской федерацией в 2014 году, передает УНН.
Детали
В докладе напоминается, что «международное гуманитарное право запрещает оккупировавшему государству применять свои уголовные законы на оккупированной территории».
Комиссар требует «прекращения всех уголовных преследований, основанных на неправомерном использовании российских законов о борьбе с экстремизмом и терроризмом или других подобных ложных обвинений, направленных против многих членов крымскотатарской общины в Крыму».
Миятович призвала к «гуманному обращению со всеми задержанными в Крыму и россии».
Относительно насильственных исчезновений десятков крымских татар: «Все виновные в таких грубых нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности», — отметила она. «Крымские татары — неотъемлемая часть более широкого европейского сообщества и истории».
Крымские татары, по словам Миятович, должны иметь право на собрания и выражение взглядов, исповедание религии, образование на крымскотатарском языке и сохранение культурного наследия.
Она также призвала положить конец принудительному призыву и военной мобилизации крымских татар в Крыму.
Контекст
Крым.Реалии со ссылкой на данные активистов информирует, что за первый квартал текущего года в аннексированном россией Крыму силовики провели 49 задержаний представителей крымскотатарского народа.
В декабре 2022 года в обновленной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в аннексированных россией Крыму и Севастополе была осуждена «новая беспрецедентная волна произвольных задержаний в Крыму, насильственных перемещений в Крым и из Крыма», а также насильственные исчезновения фильтрации, в том числе в отношении перемещенных лиц».
В октябре прошлого года глава Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик заявила, что в Крым вернулась массовая практика насильственных исчезновений граждан.
По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, всего за период аннексии Крыма пропавшими без вести, о которых до сих пор нет никакой информации, считается 21 человек, 15 из них – представители крымскотатарского народа.