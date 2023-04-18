Совет Европы обнаружил в Крыму серьезные нарушения прав человека, преследования и дискриминацию со стороны оккупационных властей

ukru
10:03 • 48568 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 110783 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 107843 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 122858 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 108467 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 126684 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 122373 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108659 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102523 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113382 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 112808 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 123010 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 105176 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 107579 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 101930 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 199521 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 230103 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 169907 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 175942 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 211863 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 42075 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 106378 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 114978 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 130894 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 165919 просмотра
Актуальное
Совет Европы обнаружил в Крыму серьезные нарушения прав человека, преследования и дискриминацию со стороны оккупационных властей

Совет Европы обнаружил в Крыму серьезные нарушения прав человека, преследования и дискриминацию со стороны оккупационных властей

Киев • УНН

 • 550501 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Крымские татары в Крыму, и особенно те, кто выступает против незаконной аннексии или выражает несогласие, подвергаются многочисленным серьезным нарушениям прав человека, преследованиям, дискриминации и стигматизации со стороны российских оккупационных властей. Это еще больше подкрепляется культурой безнаказанности таких нарушений, распространенной на полуострове. Об этом заявила Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, опубликовав доклад о ситуации с правами человека крымских татар в Украинской Автономной Республике Крым и городе Севастополь, незаконно аннексированной российской федерацией в 2014 году, передает УНН.

Детали

В докладе напоминается, что «международное гуманитарное право запрещает оккупировавшему государству применять свои уголовные законы на оккупированной территории».

Комиссар требует «прекращения всех уголовных преследований, основанных на неправомерном использовании российских законов о борьбе с экстремизмом и терроризмом или других подобных ложных обвинений, направленных против многих членов крымскотатарской общины в Крыму».

Миятович призвала к «гуманному обращению со всеми задержанными в Крыму и россии».

Относительно насильственных исчезновений десятков крымских татар: «Все виновные в таких грубых нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности», — отметила она. «Крымские татары — неотъемлемая часть более широкого европейского сообщества и истории».

Крымские татары, по словам Миятович, должны иметь право на собрания и выражение взглядов, исповедание религии, образование на крымскотатарском языке и сохранение культурного наследия.

Она также призвала положить конец принудительному призыву и военной мобилизации крымских татар в Крыму.

Контекст

Крым.Реалии со ссылкой на данные активистов информирует, что за первый квартал текущего года в аннексированном россией Крыму силовики провели 49 задержаний представителей крымскотатарского народа.

В декабре 2022 года в обновленной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в аннексированных россией Крыму и Севастополе была осуждена «новая беспрецедентная волна произвольных задержаний в Крыму, насильственных перемещений в Крым и из Крыма», а также насильственные исчезновения фильтрации, в том числе в отношении перемещенных лиц».

В октябре прошлого года глава Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик заявила, что в Крым вернулась массовая практика насильственных исчезновений граждан.

По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, всего за период аннексии Крыма пропавшими без вести, о которых до сих пор нет никакой информации, считается 21 человек, 15 из них – представители крымскотатарского народа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы