Совет Европы обнаружил в Крыму серьезные нарушения прав человека, преследования и дискриминацию со стороны оккупационных властей

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Крымские татары в Крыму, и особенно те, кто выступает против незаконной аннексии или выражает несогласие, подвергаются многочисленным серьезным нарушениям прав человека, преследованиям, дискриминации и стигматизации со стороны российских оккупационных властей. Это еще больше подкрепляется культурой безнаказанности таких нарушений, распространенной на полуострове. Об этом заявила Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, опубликовав доклад о ситуации с правами человека крымских татар в Украинской Автономной Республике Крым и городе Севастополь, незаконно аннексированной российской федерацией в 2014 году, передает УНН.