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Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

Київ • УНН

 • 847284 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Сьогодні, 18 травня, в Україні вшановують пам’ять жертв насильницької депортації кримських татар 1944 року, яка Верховною Радою визнана геноцидом, пише УНН.

Хто віддав наказ на депортацію кримськотатарського народу

Масова депортація корінного населення Криму з півострова товарними вагонами відбулося протягом 18-21 травня 1944 року за особистим наказом Сталіна. Прибуття ешелонів до віддалених кутків тодішнього срср завершилося 4 червня.
Кримських татар звинувачували у, нібито, масовій співпраці з нацистською Німеччиною.

Жертви геноциду

На даний момент не має абсолютно точних даних, скільки кримських татар було насильницькі вивезено з півострова, і скільки з них загинули померли під час, або у перші роки після депортації.

За різними оцінками було вивезено від 191 тисячі до 423 тисяч кримських татар. З них у дорозі, або у перші роки після насильницького перевезення померли від 27% до 42%.

Додатково

З 1994 року 18 травня відзначалось як День скорботи і пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. Після окупацією росією Криму у 2014 році ця дата також стала і Днем боротьби за права кримськотатарського народу.

У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом та встановила День скорботи та пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Цікаве

Окрім України депортацію кримських татар визнали геноцидом Литва, Латвія, Канада.

У 1991 році у тодішній ррфср, до речі, насильницьке переселення корінного народу Криму таж було визнане геноцидом.

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