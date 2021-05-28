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Сегодня в Украине состоится ВНО по математике

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня, 28 мая 2021 года, состоится ВНО по математике/математики (задания уровня стандарта), передает УНН со ссылкой на Минобразования.

Сегодня в Украине состоится ВНО по математике

Детали

Для прохождения теста по математике зарегистрировались 291 789 человек, для которых созданы 19 697 аудиторий в 1231 пункте тестирования. ВНО по математике (задания уровня стандарта) составлять 77321 человек, для них созданы 5324 аудитории в 417 пунктах ВНО.

Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии:

  • оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,
  • паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
  • приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Если абитуриент не сможет предъявить оригинал сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, его не будет допущено до пункта проведения ВНО.

На тестировании следует иметь с собой:

  • 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета
  • бутылочку с питьевой водой без этикетки;
  • средства индивидуальной защиты, которые участник сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Добавим

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике/математики (задания уровня стандарта) запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и тому подобное.

Кстати, не предусмотренные процедурой внешнего оценивания, участники оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Сертификационная работа по математике (задания уровня стандарта) насчитывает 28 заданий различных форм:

  • 16 заданий с выбором одного правильного ответа;
  • 4 задания на установление соответствия;
  • 6 заданий открытой формы с коротким ответом;
  • 2 задания с развернутым ответом.

При определении результатов участники получат только оценку государственной итоговой аттестации по математике по шкале 1-12 баллов.

Сертификационная работа по математике насчитывает 34 задания различных форм:

  • 16 заданий с выбором одного правильного ответа;
  • 4 задания на установление соответствия;
  • 9 заданий открытой формы с коротким ответом;
  • 5 задач развернутым ответом.

По результатам прохождения теста по математике участники получат результат ВНО по математике по шкале 100-200 баллов и оценку государственной итоговой аттестации по математике по шкале 1-12 баллов.

МОН, Украинский и региональные центры оценивания просят участников ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правил социального дистанцирования.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования.

Напомним

Основная сессия ВНО-2021 началась 21 мая тестированием по химии, его составляли 9885 человек. 24 мая, состоялось тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам, а 25 мая — с английского языка.

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