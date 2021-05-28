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Сьогодні в Україні відбудеться ЗНО з математики

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні, 28 травня 2021 року, відбудеться ЗНО з математики/математики (завдання рівня стандарту), передає УНН із посиланням на Міносвіти.

Сьогодні в Україні відбудеться ЗНО з математики

Деталі

Для проходження тесту з математики зареєструвалися 291 789 осіб, для яких створено 19 697 аудиторій у 1 231 пункті тестування. ЗНО з математики (завдання рівня стандарту) складатимуть 77 321 особа, для них створено 5 324 аудиторії у 417 пунктах ЗНО.

Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності:

  • оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;
  • запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо абітурієнт не зможе пред’явити оригінал Сертифіката, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, його не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

На тестуванні варто мати із собою:

  • 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
  • пляшечку з питною водою без етикетки;
  • засоби індивідуального захисту, які учасник зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Додамо

Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики/математики (завдання рівня стандарту) заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.

Речі, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання, учасники залишають у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування.

Сертифікаційна робота з математики (завдання рівня стандарту) налічує 28 завдань різних форм:

  • 16 завдань з вибором однієї правильної відповіді;
  • 4 завдання на встановлення відповідності;
  • 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю;
  • 2 завдання з розгорнутою відповіддю.

Під час визначення результатів учасники отримають лише оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

Сертифікаційна робота з математики налічує 34 завдання різних форм:

  • 16 завдань з вибором однієї правильної відповіді;
  • 4 завдання на встановлення відповідності;
  • 9 завдань відкритої форми з короткою відповіддю;
  • 5 завдань розгорнутою відповіддю.

За результатами проходження тесту з математики учасники отримають результат ЗНО з математики за шкалою 100-200 балів та оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

МОН, Український і регіональні центри оцінювання просять учасників ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання.

Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія. Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Нагадаємо

Основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб. 24 травня, відбулось тестування з іспанської, німецької, французької мов, а 25 травня — з англійської мови.

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