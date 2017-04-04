Сегодня в Украине будут преимущественно дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня днем в Карпатском регионе, центральных и восточных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“Прогноз погоды в Украине на вторник, 4 апреля: ночью в западных, северных, днем в Карпатском регионе, центральных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза”, — говорится в сообщении.
Ветер северо-восточный, в южной части — западный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура установится на уровне 15-20 ° тепла, на Закарпатье — до 23 °, на побережье морей — 11-16 °.