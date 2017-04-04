Сьогодні в Україні переважатимуть дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні вдень в Карпатському регіоні, центральних та східних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“Прогноз погоди в Україні на вівторок, 4 квітня :вночі у західних, північних, вдень в Карпатському регіоні, центральних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза”, — йдеться в повідомленні.
Вітер буде північно-східний, у південній частині — західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 15-20° тепла, на Закарпатті — до 23°, на узбережжі морів — 11-16°.