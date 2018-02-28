Сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия

Температура воздуха максимально днем ​​6-11 градусов мороза.

На востоке и юго-востоке днем ​​от 3 мороза до 2 тепла.

В западных областях ожидается снег. Температура воздуха днем ​​4-11 мороза.

В северных областях пройдет снег. Температура воздуха ночью днем ​​5-10 градусов мороза.

В восточных областях снег, мокрый снег, сильный ветер. Температура воздуха днем ​​от 3 мороза до 2 тепла.

В центральной части ожидается влажная снежная погода. Температура воздуха днем ​​4-8 градусов мороза.

На юге Украины снег и мокрый снег. Температура воздуха днем ​​от 3 мороза до 2 градусов тепла.