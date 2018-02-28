Сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сегодня в Украине ожидается сложная неоднородная погода. Снег, ожидается сильный ветер, на дорогах гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха максимально днем 6-11 градусов мороза.
На востоке и юго-востоке днем от 3 мороза до 2 тепла.
В западных областях ожидается снег. Температура воздуха днем 4-11 мороза.
В северных областях пройдет снег. Температура воздуха ночью днем 5-10 градусов мороза.
В восточных областях снег, мокрый снег, сильный ветер. Температура воздуха днем от 3 мороза до 2 тепла.
В центральной части ожидается влажная снежная погода. Температура воздуха днем 4-8 градусов мороза.
На юге Украины снег и мокрый снег. Температура воздуха днем от 3 мороза до 2 градусов тепла.