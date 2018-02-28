Сьогодні в Україні очікуються складні погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сьогодні в Україні очікується складна неоднорідна погода. Випадатиме сніг, очікується сильний вітер, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура повітря становитиме максимально вдень 6-11 градусів морозу.
На сході та південному сході вдень від 3 морозу до 2 тепла.
У західних областях очікується сніг. Температура повітря вдень 4-11 морозу.
У північних областях пройде сніг. Температура повітря вночі вдень 5-10 градусів морозу.
У східних областях сніг, мокрий сніг, сильний вітер. Температура повітря вдень від 3 морозу до 2 тепла.
У центральній частині очікується волога сніжна погода. Температура повітря вдень 4-8 градусів морозу.
На півдні України сніг та мокрий сніг. Температура повітря вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла.