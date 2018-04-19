Сегодня в Украине ожидается холодная дождливая ветреная погода

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня в Украине атмосферные фронты северного циклона обусловят дождливую погоду. В западных областях днем ​​осадки прекратятся. Температура днем ​​10-15°, в западных и южных областях 17-20°. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.