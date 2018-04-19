Сегодня в Украине ожидается холодная дождливая ветреная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня в Украине атмосферные фронты северного циклона обусловят дождливую погоду. В западных областях днем осадки прекратятся. Температура днем 10-15°, в западных и южных областях 17-20°. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
в Украине в большинстве областей ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
В западных областях ночью пройдут дожди, днем без осадков. Температура воздуха днем 15-19 градусов тепла.
В северных областях ожидается дождь. Температура воздуха днем 7-14 градусов тепла.
В восточных областях пройдут дожди. Температура воздуха днем 8-13 градусов тепла.
В центральной части - дош. Температура воздуха днем 10-15 градусов тепла.
На юге Украины - местами небольшой дождь. Температура воздуха днем 13-18 градусов тепла.