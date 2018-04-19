Сьогодні в Україні очікується холодна дощова вітряна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні в Україні атмосферні фронти північного циклону зумовлять дощову погоду. У західних областях вдень опади припиняться. Температура вдень 10-15°, у західних та південних областях 17-20°. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
в Україні у більшості областей вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
У західних областях вночі пройдуть дощі, вдень без опадів. Температура повітря вдень 15-19 градусів тепла.
У північних областях очікується дощ. Температура повітря вдень 7-14 градусів тепла.
У східних областях пройдуть дощі. Температура повітря вдень 8-13 градусів тепла.
У центральній частині - дош. Температура повітря вдень 10-15 градусів тепла.
На півдні України - місцями невеликий дощ. Температура повітря вдень 13-18 градусів тепла.