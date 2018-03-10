Сегодня в Украине ожидается облачная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Сегодня в Украине ночью по всей территории, днем на Левобережье и в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории днем без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Ночью и утром в западной части местами туман.
На дорогах, кроме юга, гололедица.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура в Черниговской, Сумской и Харьковской областях ночью 2-7° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, в западных, Винницкой и Одесской областях до 11° тепла.