Сьогодні в Україні очікується хмарна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Сьогодні в Україні вночі по всій території, вдень на Лівобережжі та у Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території вдень без істотних опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Вночі та вранці у західній частині місцями туман.
На дорогах, крім півдня, ожеледиця.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура у Чернігівській, Сумській та Харківській областях вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, у західних, Вінницькій та Одеській областях до 11° тепла.