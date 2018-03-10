Сьогодні в Україні очікується хмарна погода

Вночі та вранці у західній частині місцями туман.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура у Чернігівській, Сумській та Харківській областях вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, у західних, Вінницькій та Одеській областях до 11° тепла.