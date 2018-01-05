КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков, только утром в восточной части, Карпатах и ​​на Закарпатье небольшой дождь с мокрым снегом; в южных, центральных и северных областях местами туман. В западных областях ветер усилится до штормового. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.