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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине ожидается облачная погода

Киев • УНН

 • 14728 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков, только утром в восточной части, Карпатах и ​​на Закарпатье небольшой дождь с мокрым снегом; в южных, центральных и северных областях местами туман. В западных областях ветер усилится до штормового. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине ожидается облачная погода

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем ​​в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла, в южной части ночью 0-5 ° тепла, днем ​​4-9 °.

В западных областях дожди, местами мокрый снег, в северных - влажная погода. В восточных областях - местами дождь, мокрый снег. В центральной части будет облачно, местами небольшой дождь. На юге Украины существенные осадки маловероятны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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