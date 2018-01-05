Сьогодні в Україні очікується хмарна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів, лише вранці у східній частині, Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ із мокрим снігом; у південних, центральних та північних областях місцями туман. У західних областях вітер посилиться до штормового. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с, вдень у Карпатах пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2°морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.
У західних областях дощі, місцями мокрий сніг, у північних - волога погода. У східних областях - місцями дощ, мокрий сніг. У центральній частині буде хмарно, місцями невеликий дощ. На півдні України суттєві опади малоймовірні.