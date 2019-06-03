Сегодня в Украине до 30 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. По Украине в понедельник, 3 июня, местами кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется местами до 30 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"3 июня ночью в восточных и южных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах юга и востока град и шквалы 15-20 м/с", - указали синоптики.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°, в южной части 17-22°; днем 25-30°, на Прикарпатье 19-24°.
Напомним, украинцев предупредили о непогоде.