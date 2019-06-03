Сьогодні в Україні до 30 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. По Україні у понеділок, 3 червня, місцями короткочасні дощі та грози, повітря прогріється подекуди до 30 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"3 червня вночі у східних та південних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах півдня та сходу град і шквали 15-20 м/с", - вказали синоптики.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, в південній частині 17-22°; вдень 25-30°, на Прикарпатті 19-24°.
Нагадаємо, українців попередили про негоду.