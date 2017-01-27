Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве областей, кроме западных, ожидается небольшой умеренный снег, передает УНН со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.
"Прогноз погоды по Украине 27 января: облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем в Украине, кроме большинства западных областей, небольшой, в северных областях умеренный снег ", - говорится в сообщении.
Ночью и утром в западных областях синоптики прогнозируют туман.
На дорогах страны гололедица.
Ветер будет западный, северо-западный, со скоростью 7-10 м / с.
Температура днем 0-5 ° мороза, в восточной части - 7-12 ° мороза.