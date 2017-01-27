Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості областей, окрім західних, очікується невеликий помірний сніг, передає УНН з посиланням на Український Гідрометцентр.
“Прогноз погоди по Україні 27 січня: хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликий, у північних областях помірний сніг”, — йдеться в повідомленні.
Вночі та вранці у західних областях синоптики прогнозують туман.
На дорогах країни місцями ожеледиця.
Вітер буде західний, північно-західний, зі швидкістю 7-10 м/с.
Температура вдень становитиме 0-5° морозу, в східній частині — 7-12° морозу.