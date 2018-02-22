Сегодня в столице из-за футбольного матча временно закроют станцию "Олимпийская"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня, 22 февраля, в работу некоторых станций метро будут внесены изменения в связи с проведением футбольного матча между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "АЭК" (Афины, Греция) на Olympic NSC. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
"Да, с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого"- на вход. В это время поезда будут курсировать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в этих станций", - говорится в сообщении.
Как отметили в "Киевском метрополитене", такие действия позволят избежать массового скопления пассажиров на платформах станций. Предприятие просит прощения за временные неудобства и просит учитывать информацию, планируя маршруты.
Напомним, 18 февраля, из-за анонимного сообщения о заминировании в Киеве были временно закрыты шесть станций метрополитена.