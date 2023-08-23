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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Сегодня в сердце Украины поднимают особый флаг - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня, в День Государственного флага Украины, в сердце Украины поднимают особый флаг, заявил в среду Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня – особый День Государственного флага Украины. Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особый флаг. На нем – особые слова и подписи, оставленные особыми людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые бьются за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг", - написал Президент в соцсетях.

По его словам, после сегодняшней церемонии каждый желающий сможет его увидеть в Национальном музее войны за независимость Украины.

"И наступит время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся", - подчеркнул Глава государства.

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