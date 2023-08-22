День державного прапора України: у якому місті вперше над радянською установою підняли синьо-жовтий стяг
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні, 23, серпня, в Україні відзначається День державного прапора. Свято було запроваджене указом президента у 2004 році, пише УНН.
Історія українського прапору
На знаменах війська Київської Русі спершу переважали білий та червоний кольори. Після Хрещення більше стали використовувати синій та жовтий.
Однак, єдності у цьому питанні не було. Особливо тоді, коли центральна влада Києва почала слабшати, і кожен князь вибирати ті кольори, які йому більше подобалися.
У XIII – XIV століттях в українських військових загонах з’явилися чотирикутні прапори, у яких переважали синій та жовтий кольори. А от у війська Запорізької Січі у пошані був малиновий колір.
Сучасний синьо-жовтий прапор був уперше публічно зафіксований 25 червня 1848 року у Львові, його вивісили над Львівською ратушею. Саме після цього випадку синьо-жовтий стяг набував усе більшої популярності в українців, а після революції 1905 року його почали використовувати й у Наддніпрянській Україні.
22 березня 1918 року Центральна Рада проголосила синьо-жовтий стяг державним прапором Української Народної Республіки.
Після поразки у визвольних змаганнях і включення України до складу срср використання синьо-жовтого стягу прирівняли до кримінального злочину.
Прапором урср був червоний прямокутник з синьою смугою внизу.
Відродження державності та прапору
14 березня 1990 року у Стрию, першому з українських міст, підняли національний прапор над будівлею міської ради. Це був перший прецедент публічного підняття українського національного прапора над офіційною радянською установою.
3 квітня синьо-жовтий стяг замайорів над Львівською ратушею, а 8 квітня – над Івано-Франківською.
24 липня, після прийняття 16 липня Декларації про державний суверенітет України синьо-жовтий стяг був піднятий біля будівлі Київради.
24 серпня, після прийняття Акту про Незалежність України до сесійної зали Верховної Ради внесли синьо-жовтий прапор.
4 вересня, після жорстких суперечок, Рада прийняла рішення, що прпор має бути піднятий над будівлею українського парламенту.
28 січня 1992 року Верховна Рада прийняла постанову про Державний прапор, і у молодої української держави офіційно з’явився один з ключових символів.
Нагадаємо
У столиці сьогодні Грузії розгорнуть 32-метровий прапор України.