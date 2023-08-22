У столиці Грузії завтра розгорнуть 32-метровий прапор України

Цитата

"Разом ми розгорнемо 32-метровий прапор як символ того, що Україна зберігає свою незалежність протягом 32 років, у тому числі завдяки друзям з усього світу", - цитує видання повідомлення проекту "Грузинсько-Українська Платформа".

Додамо

Флешмоб розпочнеться 23 серпня о 19.00. Збір тих, хто хоче взяти участь о 18:40 на правому березі Кури, біля Моста Миру.

Довідка

День Державного прапора України — державне свято України, присвячене одному з її державних символів — прапору України. Відзначається щорічно 23 серпня.