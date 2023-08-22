В столице Грузии завтра развернут 32-метровый флаг Украины

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"Вместе мы развернем 32-метровый флаг как символ того, что Украина сохраняет свою независимость на протяжении 32 лет, в том числе благодаря друзьям со всего мира", - цитирует издание сообщение проекта "Грузинско-Украинская Платформа".

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Флешмоб начнется 23 августа в 19.00. Сбор тех, кто хочет принять участие в 18:40 на правом берегу Куры, возле Моста Мира.

Справка

День Государственного флага Украины — государственный праздник Украины, посвящённый одному из её государственных символов — флагу Украины. Отмечается ежегодно 23 августа.