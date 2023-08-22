День государственного флага Украины: в каком городе впервые над советским учреждением подняли сине-желтый флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня, 23 августа, в Украине отмечается День государственного флага. Праздник был введен указом президента в 2004 году, пишет УНН.
История украинского флага
На знаменах войска Киевской Руси сначала преобладали белый и красный цвета. После Крещения больше стали использовать синий и желтый.
Однако, единства в этом вопросе не было. Особенно тогда, когда центральная власть Киева начала ослабевать, и каждый князь выбирать те цвета, которые ему больше нравились.
В XIII – XIV веках в украинских военных отрядах появились четырехугольные флаги, в которых преобладали синий и желтый цвета. А вот у войска Запорожской Сечи в почете был малиновый цвет.
Современный сине-желтый флаг был впервые публично зафиксирован 25 июня 1848 года во Львове, его вывесили над Львовской ратушей. Именно после этого случая сине-желтый флаг приобретал все большую популярность у украинцев, а после революции 1905 года его начали использовать и в Надднепрянской Украине.
22 марта 1918 года Центральная Рада провозгласила сине-желтое знамя государственным флагом Украинской Народной Республики.
После поражения в освободительной борьбе и включения Украины в состав СССР использование сине-жёлтого флага приравняли к уголовному преступлению.
Флагом УССР был красный прямоугольник с синей полосой внизу.
Возрождение государственности и флага
14 марта 1990 года в Стрые, первом из украинских городов, подняли национальный флаг над зданием городского совета. Это был первый прецедент публичного поднятия украинского национального флага над официальным советским учреждением.
3 апреля сине-жёлтый флаг взвился над Львовской ратушей, а 8 апреля – над Ивано-Франковской.
24 июля, после принятия 16 июля Декларации о государственном суверенитете Украины сине-желтое знамя было поднято возле здания Киевсовета.
24 августа, после принятия Акта о Независимости Украины в сессионный зал Верховной Рады внесли сине-желтый флаг.
4 сентября, после жестких споров, Рада приняла решение, что флаг должен быть поднят над зданием украинского парламента.
28 января 1992 года Верховная Рада приняла постановление о Государственном флаге, и у молодого украинского государства официально появился один из ключевых символов.
Напомним
В столице сегодня Грузии развернут 32-метровый флаг Украины.