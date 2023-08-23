Сьогодні в серці України підіймають особливий прапор - Зеленський

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"Сьогодні – особливий День Державного прапора України. Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор", - написав Президент у соцмережах.

З його слів, після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе його побачити в Національному музеї війни за незалежність України.

"І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна й мирна Україна. Вся", - наголосив Глава держави.

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