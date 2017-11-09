Сегодня в южных и западных областях Украины пройдут дожди

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня, 9 ноября, в Украине температура воздуха в течение дня составит 4-12 градусов выше нуля. Ночью ожидается 0-6 градусов тепла. На западе и в южной части пройдут небольшие дожди, на остальной территории существенные осадки маловероятны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.