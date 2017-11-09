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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34988 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 56058 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 64470 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 68084 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58069 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97276 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100595 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129220 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Сегодня в южных и западных областях Украины пройдут дожди

Сегодня в южных и западных областях Украины пройдут дожди

Киев  •  УНН

 • 8772 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня, 9 ноября, в Украине температура воздуха в течение дня составит 4-12 градусов выше нуля. Ночью ожидается 0-6 градусов тепла. На западе и в южной части пройдут небольшие дожди, на остальной территории существенные осадки маловероятны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине прогнозируют туманы.

В западных областях пройдут небольшие дожди. Ночью от 1 мороза до 5 градусов тепла, днем ​​6-11 градусов тепла.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем ​​6-9 градусов тепла.

В восточных областях - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем ​​5-9 градусов тепла.

В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем ​​7-11 градусов выше нуля.

В южной части местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 4-8 градусов тепла, днем ​​8-12 градусов выше нуля.

Ветер в Украине восточный, 5-12 метров в секунду.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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