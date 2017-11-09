Сегодня в южных и западных областях Украины пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня, 9 ноября, в Украине температура воздуха в течение дня составит 4-12 градусов выше нуля. Ночью ожидается 0-6 градусов тепла. На западе и в южной части пройдут небольшие дожди, на остальной территории существенные осадки маловероятны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине прогнозируют туманы.
В западных областях пройдут небольшие дожди. Ночью от 1 мороза до 5 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем 6-9 градусов тепла.
В восточных областях - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла.
В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем 7-11 градусов выше нуля.
В южной части местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 4-8 градусов тепла, днем 8-12 градусов выше нуля.
Ветер в Украине восточный, 5-12 метров в секунду.