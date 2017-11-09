Сьогодні в південних та західних областях України дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні, 9 листопада, в Україні температура повітря протягом дня становитиме 4-12 градусів вище нуля. Вночі очікується 0-6 градусів тепла. На заході та в південній частині пройдуть невеликі дощі, на решті території суттєві опади малоймовірні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
В Україні передбачаються тумани.
У західних областях пройдуть невеликі дощі. Вночі від 1 морозу до 5 градусів тепла, вдень 6-11 градусів тепла.
У північних областях - без опадів. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 6-9 градусів тепла.
У східних областях - переважно без опадів. Температура повітря вночі 1-5 градусів тепла, вдень 5-9 градусів тепла.
У центральній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 7-11 градусів вище нуля.
У південній частині місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 4-8 градусів тепла, вдень 8-12 градусів вище нуля.
Вітер в Україні східний, 5-12 метрів за секунду.