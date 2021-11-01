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Сегодня в Нидерландах возобновятся слушания по делу MH17

Киев • УНН

 • 15577 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня, 1 ноября, в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах возобновляются слушания по делу о катастрофе Boeing на Донбассе, пишет УНН.

Сегодня в Нидерландах возобновятся слушания по делу MH17

Детали

Так, заседание суда начнется в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву). Сегодня суд должен объявить результаты дополнительного расследования, если оно уже завершилось. Также возможность выступить будет вновь предоставлена родственникам потерпевших.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте суда, запланированы слушания в период с 1 по 5 ноября, с 8 по 12 ноября, а также с 15 по 19 ноября.

Как ранее сообщал председательствующий судья, в частности с 15 ноября прокуратура будет излагать свою позицию по данному делу.

Напомним

Во время слушаний, проходивших в сентябре, выступали родственники погибших в катасрофе.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

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