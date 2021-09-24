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"Це мало глибокий вплив на суд": завершився черговий блок слухань по MH17, виступали родичі жертв

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Суд у Нідерландах завершив черговий блок слухань у справі про катастрофу пасажирського рейсу MH17 на Донбасі, наступний блок розпочнеться 1 листопада. Про це заявив головуючий суддя Фредерік Стейнхаус під час слухань у понеділок, передає кореспондент УНН.

Блок слухань, що почався 6 вересня, був присвячений родичам загиблих в авіакатастрофі рейсу. За останні три тижні понад 90 осіб скористалися правом виступити в суді, повідомив Стейнхаус.

Цитата

"Часто вам було важко говорити про своїх близьких, про те, що сталося, або про свої почуття. Проте, кожен, хто говорив, робив це по-своєму, вони віддали належне праву звернутися в суд і зробили правосуддя заради своїх близьких. Це справило глибокий і сталий вплив на суд, і суд вдячний вам за це", - заявив суддя.

Деталі

За його словами, тепер суд надасть слідчому судді відповідні документи для проведення або продовження слідчої роботи.

"Слухання справи поновиться 1 листопада. Якщо до цього моменту робота слідчого судді буде завершена, суд розгляне результати цієї роботи", - сказав Стейнхаус.

Потім, з його слів, суд зверне увагу на позови про компенсацію, а потім низка родичів, які не захотіли виступати на даному етапі, отримають можливість зробити свої заяви в суді, і з 15 листопада суд зможе заслухати сторону обвинувачення.

"Це означає, що тепер суд зупиняє розгляд справи щодо обвинуваченого Пулатова до 10 годин ранку 1 листопада 2021 року. Суд також зупиняє розгляд справи щодо обвинувачених Гіркіна, Дубинського і Харченка до того ж часу, дати та місця", - додав суддя.

Доповнення

Раніше суд визначив три дати, в які може бути винесений вердикт у справі про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі: 21 вересня, 17 листопада і 15 грудня 2022 року.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю. Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули.

24 травня 2018 року, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збиванні літака рейсу MH17. Підозрювані - троє громадян Росії і один - України - Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують в причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

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