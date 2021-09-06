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Суд определил три даты, в которые может вынести приговор по делу MH17

Суд определил три даты, в которые может вынести приговор по делу MH17

Киев  •  УНН

 • 20445 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Суд в Нидерландах определил три даты, в которые может быть вынесен вердикт по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе. Об этом заявил председательствующий судья Фредерик Стейнхаус во время слушаний в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, судья сообщил о графике предстоящих слушаний.

По его словам, если предположить, что следственный судья завершит расследование к 1 ноября 2021 года, результаты будут представлены и обсуждены 1 или 2 ноября 2021 года. После этого будут обсуждаться претензии потерпевшей стороны.

Как следствие, ряд родственников, которые заявили, что не хотят выступать до этого этапа, выступят 8 ноября 2021 года, говорит Стейнхаус. В этот день совет родственников представит ряд письменных свидетельских показаний. Позже, с 15 ноября прокуратура будет излагать свою позицию в течение двух или трех дней.

Если же следственный судья завершит расследование после 1 ноября 2021 года, то претензии потерпевшей стороны все равно будут обсуждаться в начале ноября. Родственники получат право высказаться, и обвинение представит дело в начале декабря 2021 года.

Четыре недели, начиная с 7 марта следующего года, отведены для выступления стороны защиты. Сколько времени на это потребуется, пока неизвестно, отметил судья. После этого прокуратура и совет родственников ответят с 16 мая следующего года, а защита получит возможность снова выступить с 6 июня. На этом слушания по данному делу “закончились бы”, отметил выступающий.

Цитата:

“В обычных случаях суд завершает слушания на этом этапе и выносит приговор через две недели. В таком обширном случае это невозможно. Поэтому суд не завершит слушания в июне 2022 года. В настоящее время невозможно узнать, сколько времени потребуется суду для вынесения вердикта по этому делу. По этой причине суд определил три даты, в которые может быть вынесен приговор”, — заявил Стейнхаус.

“Первая дата, которую нужно выделить для этого — 21 сентября 2022 года. Если суд не готов к этому этапу, то вторая дата будет зарезервирована на 17 ноября 2022 года. А третья — 15 декабря 2022 года”, — добавил он.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

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