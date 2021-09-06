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Суд визначив три дати, у які може винести вирок у справі MH17

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Суд в Нідерландах визначив три дати, у які може бути винесено вердикт у справі про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі. Про це заявив головуючий суддя Фредерік Стейнхаус під час слухань у понеділок, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, суддя повідомив про графік майбутніх слухань.

За його словами, якщо припустити, що слідчий суддя завершить розслідування на 1 листопада 2021 року, результати будуть представлені та обговорені 1 або 2 листопада 2021 року. Після цього будуть обговорюватися претензії потерпілої сторони.

Як наслідок, низка родичів, які заявили, що не хочуть виступати до цього етапу, виступлять 8 листопада 2021 року, вважає Стейнхаус. У цей день рада родичів представить низку письмових показань свідків. Пізніше, з 15 листопада прокуратура буде викладати свою позицію протягом двох або трьох днів.

Якщо ж слідчий суддя завершить розслідування після 1 листопада 2021 року, то претензії потерпілої сторони все одно будуть обговорюватися на початку листопада. Родичі отримають право висловитися, і обвинувачення представить справу на початку грудня 2021 року.

Чотири тижні, починаючи з 7 березня наступного року, відведені для виступу сторони захисту. Скільки часу на це буде потрібно, поки невідомо, зазначив суддя. Після цього прокуратура і рада родичів відповідатимуть з 16 травня наступного року, а захист отримає можливість знову виступити з 6 червня. На цьому слухання у цій справі "закінчилися б", зазначив головуючий.

Цитата:

"У звичайних випадках суд завершує слухання на цьому етапі і виносить вирок через два тижні. У такому великому випадку це неможливо. Тому суд не завершить слухання у червні 2022 року. Наразі неможливо дізнатися, скільки часу буде потрібно суду для винесення вердикту у цій справі. З цієї причини суд визначив три дати, у які може бути винесено вирок", - заявив Стейнхаус.

"Перша дата, яку потрібно виділити для цього - 21 вересня 2022 року. Якщо суд не буде готовий до цього етапу, то друга дата буде зарезервована на 17 листопада 2022 року. А третя - 15 січень 2022 року", - додав він.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю. Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17. Підозрювані — троє громадян Росії і один — України — Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують в причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

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