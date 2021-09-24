“Это оказало глубокое влияние на суд”: завершился очередной блок слушаний по MH17, выступали родственники жертв

Так, начавшийся 6 сентября блок слушаний был посвящен родственникам погибших в авиакатастрофе рейса. По последние три недели более 90 человек воспользовались правом выступить в суде, сообщил Стейнхаус.

Цитата

“Часто вам было трудно говорить о своих близких, о том, что произошло, или о своих чувствах. Тем не менее, каждый, кто говорил, делал это по-своему, они отдали должное праву обратиться в суд и совершили правосудие ради своих близких. Это оказало глубокое и устойчивое влияние на суд, и суд благодарен вам за это”, — заявил судья.

Детали

По его словам, теперь суд предоставит следственному судье соответствующие документы для проведения или продолжения следственной работы.

“Слушание дела возобновится 1 ноября. Если к этому моменту работа следственного судьи будет завершена, суд рассмотрит результаты этой работы”, — сказал Стейнхаус.

Затем, с его слов, суд обратит внимание на иски о компенсации, а затем ряд родственников, которые не пожелали выступать на данном этапе, получат возможность сделать свои заявления в суде, и с 15 ноября суд сможет заслушать сторону обвинения.

“Это означает, что теперь суд приостанавливает рассмотрение дела в отношении обвиняемого Пулатова до 10 часов утра 1 ноября 2021 года. Суд также приостанавливает рассмотрение дела в отношении обвиняемых Гиркина, Дубинского и Харченко до того же времени, даты и место”, — добавил судья.

Дополнение

Ранее суд определил три даты, в которые может быть вынесен вердикт по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе: 21 сентября, 17 ноября и 15 декабря 2022 года.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.