Сьогодні в Нідерландах відновляться слухання у справі MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні, 1 листопада, у судовому комплексі “Схіпхол” у Нідерландах поновлюються слухання у справі про катастрофу Boeing на Донбасі, пише УНН.
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Так, засідання суду розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом). Сьогодні суд має оголосити результати додаткового розслідування, якщо воно вже завершилося. Також можливість виступити буде надано родичам потерпілих.
Згідно з розкладом, опублікованим на сайті суду, заплановано слухання у період з 1 по 5 листопада, з 8 по 12 листопада, а також з 15 по 19 листопада.
Як раніше повідомляв головуючий суддя, зокрема з 15 листопада прокуратура викладатиме свою позицію у цій справі.
Нагадаємо
Під час слухань, які проходили у вересні, виступали родичі загиблих у катасрофі.
Справа MH17
17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.
24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.
У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.
Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збиванні літака рейсу MH17. Підозрювані — троє громадян Росії та один — України — Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малайзійських авіаліній.