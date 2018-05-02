Сегодня в Марокко стартует 17-летняя Гимназиада

Гимназиада проводится под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF).

Украину на соревнованиях будут представлять 122 школьника-спортсмена из 22 областей. Первые участники отправились в Марракеш 30 апреля.

Украинские юные спортсмены будут соревноваться в таких дисциплинах, как стрельба из лука, легкая атлетика, бокс, шахматы, велоспорт, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, спортивная аэробика, дзюдо, каратэ, петанк, плавание, тхэквондо, теннис, вольная борьба, борьба греко-римская.

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Гимназиаде продлится со 2 по 9 мая. Ожидается, что участие в соревнованиях примут 4000 спортсменов из более 60 стран мира. Медали будут разыграны в 18 видах спорта, 6 из которых впервые включены в программу игр - бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг и тхэквондо.

Всемирную летнюю Гимназиаду впервые провели в 1974 году в Германии. Сначала она проводилась один раз в два года, затем - один раз в четыре года. В 2016 году по решению Генеральной Ассамблеи Гимназиаде вернули двухлетний цикл. На африканском континенте Гимназиада проводится впервые.