Сьогодні в Марокко стартує 17-та літня гімназіада
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні у місті Марракеш (Марокко) стартує 17-та Всесвітня літня гімназіада - змагання для спортсменів-школярів зі всього світу, передає УНН.
Гімназіада проводиться під егідою Міжнародної федерації шкільного спорту (ISF).
Україну на змаганнях представлятимуть 122 школярі-спортсмени з 22 областей. Перші учасники відправились до Марракеша 30 квітня.
Українські юні спортсмени змагатимуться у таких дисциплінах, як стрільба з луку, легка атлетика, бокс, шахи, велоспорт, фехтування, художня гімнастика, спортивна гімнастика, спортивна аеробіка, дзюдо, карате, петанк, плавання, тхеквондо, теніс, боротьба вільна, боротьба греко-римська.
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Гімназіада триватиме з 2 до 9 травня. Очікується, що участь у змаганнях візьмуть 4 тисячі спортсменів з понад 60 країн світу. Медалі будуть розіграні у 18 видах спорту, 6 з яких уперше включені до програми ігор – бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфінг і тхеквондо.
Всесвітню літню Гімназіаду вперше провели у 1974 році в Німеччині. Спершу вона проводилася один раз в два роки, потім – один раз у чотири роки. У 2016 році за рішенням Генеральної Асамблеї, Гімназіаді повернули дворічний цикл. На африканському континенті Гімназіада проводиться вперше.