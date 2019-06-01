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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109227 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136360 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144108 просмотра

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Сегодня в Мадриде состоится финал Лиги чемпионов

Сегодня в Мадриде состоится финал Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. За титул победителя Лиги чемпионов УЕФА-2018/19 в Мадриде на стадионе “Ванда Метрополитано” сразятся английские “Ливерпуль” и “Тоттенхэм”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

“Красные”, на счету которых пять побед в Кубке европейских чемпионов, в решающем матче 2018 уступили “Реалу”, а в этот раз сыграют против дебютанта финала.

“Тоттенхэм” — 40-й финалист Кубка чемпионов и первый дебютант финала после “Челси” −2008. “Шпоры” могут стать 23-м обладателем престижнейшего еврокубка.

Обе команды запомнились эффектными камбэками в 1/2 финала, отыграв отставание в три гола. “Ливерпуль” на “Энфилде” разгромил “Барселону” 4:0, одержав победу со общим счетом 4:3, а “Тоттенхэм” благодаря трем голам Лукаса Моури во втором тайме взял в Амстердаме верх над “Аяксом” 3:2 и вышел в финал по правилу выездного гола.

“Мерсисайдцы” имеют серию из 9 побед и 1 поражение в последних десяти матчах во всех турнирах. В “шпор” эта серия значительно хуже — 4 выигрыша, 5 поражений и 1 ничья.

В целом команды провели между собой 170 матчей. В активе “мерсисайдцев” 79 побед при 43 ничьих и 48 поражениях.

Также отметим, что в прошлом представители одной ассоциации встречались в финале Лиги чемпионов шесть раз. “Реал” в 2000-м победил “Валенсию”, а в 2014 и 2016 годах — “Атлетико”. “Милан” в 2003-м обыграл по пенальти “Ювентус”, а в 2013 году “Бавария” нанесла поражение дортмундской “Боруссии”.

Примечательно, что в случае победы “Ливерпуль” завоюет шестой Кубок чемпионов и выйдет на чистое третье место по этому показателю, уступая только “Реалу” (13) и “Милана” (7).

Напомним, что встреча на “Сантьяго Бернабеу” начнется в 22:00. Главным рефери станет Дамир Скомина.

Как сообщалось ранее, украинский квартет выступит перед началом финала ЛЧ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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