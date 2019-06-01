Сегодня в Мадриде состоится финал Лиги чемпионов

“Красные”, на счету которых пять побед в Кубке европейских чемпионов, в решающем матче 2018 уступили “Реалу”, а в этот раз сыграют против дебютанта финала.

“Тоттенхэм” — 40-й финалист Кубка чемпионов и первый дебютант финала после “Челси” −2008. “Шпоры” могут стать 23-м обладателем престижнейшего еврокубка.

Обе команды запомнились эффектными камбэками в 1/2 финала, отыграв отставание в три гола. “Ливерпуль” на “Энфилде” разгромил “Барселону” 4:0, одержав победу со общим счетом 4:3, а “Тоттенхэм” благодаря трем голам Лукаса Моури во втором тайме взял в Амстердаме верх над “Аяксом” 3:2 и вышел в финал по правилу выездного гола.

“Мерсисайдцы” имеют серию из 9 побед и 1 поражение в последних десяти матчах во всех турнирах. В “шпор” эта серия значительно хуже — 4 выигрыша, 5 поражений и 1 ничья.

В целом команды провели между собой 170 матчей. В активе “мерсисайдцев” 79 побед при 43 ничьих и 48 поражениях.

Также отметим, что в прошлом представители одной ассоциации встречались в финале Лиги чемпионов шесть раз. “Реал” в 2000-м победил “Валенсию”, а в 2014 и 2016 годах — “Атлетико”. “Милан” в 2003-м обыграл по пенальти “Ювентус”, а в 2013 году “Бавария” нанесла поражение дортмундской “Боруссии”.

Примечательно, что в случае победы “Ливерпуль” завоюет шестой Кубок чемпионов и выйдет на чистое третье место по этому показателю, уступая только “Реалу” (13) и “Милана” (7).

Напомним, что встреча на “Сантьяго Бернабеу” начнется в 22:00. Главным рефери станет Дамир Скомина.

Как сообщалось ранее, украинский квартет выступит перед началом финала ЛЧ.