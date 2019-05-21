Український квартет виступить на фіналі Ліги чемпіонів

За лічені хвилини до початку в Мадриді фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 1-го червня, перед уболівальниками з усього світу виступить український квартет “Asturia”.

До складу квартету, який представить глядачам своє особливе прочитання легендарного гімну Ліги чемпіонів в момент, коли гравці “Тоттенхема” і “Ліверпуля” вишикуються на поле перед головним матчем сезону в європейському клубному футболі, входить: Віра Валієва (скрипка), Катерина Головко (скрипка), Олена Москаленко (альт) та Мирослава Цибко (віолончель).

“Виступити за кілька хвилин до початку матчу, який дивляться мільйони людей у всьому світі, це неймовірна можливість для нас. Це момент, який ми будемо пам’ятати все життя. З нетерпінням чекаємо можливості подарувати незабутній виступ”, — зазначила Цибко.

Зауважимо, що ім’я квартету “Asturia” походить від однойменної назви твору відомого іспанського композитора Ісаака Альбеніса. Його композиція “Asturia” стала першою сучасною обробкою в творчості групи і з тих пір є її візитною карткою.

Також додамо, квартет “Asturia” випустив в 2017 році свій перший альбом, до якого увійшли як оригінальні аранжування класичних творів, так і власні версії сучасний виконавців — Леді Гаги, Мадонни і Depeche Mode.