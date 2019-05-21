Украинский квартет выступит на финале Лиги чемпионов

За считанные минуты до начала в Мадриде финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 1 июня, перед болельщиками со всего мира выступит украинский квартет “Asturia”.

В состав квартета, который представит зрителям свое особое прочтение легендарного гимна Лиги чемпионов в момент, когда игроки “Тоттенхэма” и “Ливерпуля” выстроятся на поле перед главным матчем сезона в европейском клубном футболе, входит: Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибко (виолончель).

“Выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей во всем мире, это невероятная возможность для нас. Это момент, который мы будем помнить всю жизнь. С нетерпением ждем возможности подарить незабываемое выступление”, — отметила Цибко.

Заметим, что имя квартета “Asturia” происходит от одноименного названия произведения известного испанского композитора Исаака Альбениса. Его композиция “Asturia” стала первой современной отделкой в творчестве группы и с тех пор является ее визитной карточкой.

Также добавим, квартет “Asturia” выпустил в 2017 году свой первый альбом, в который вошли как оригинальные аранжировки классических произведений, так и собственные версии современных исполнителей — Леди Гаги, Мадонны и Depeche Mode.