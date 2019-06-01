Сьогодні в Мадриді відбудеться фінал Ліги чемпіонів

“Червоні”, на рахунку яких п’ять перемог в Кубку європейських чемпіонів, в вирішальному матчі 2018 року поступилися “Реалу”, а цього разу зіграють проти дебютанта фіналу.

“Тотенхем” — 40-й фіналіст Кубка чемпіонів і перший дебютант фіналу після “Челсі” −2008. “Шпори” можуть стати 23-м володарем найпрестижнішого єврокубку.

Обидві команди запам’яталися ефектними камбеками в 1/2 фіналу, відігравши відставання в три голи. “Ліверпуль” на “Енфілді” розгромив “Барселону” 4:0, здобувши перемогу з загальним рахунком 4:3, а “Тотенхем” завдяки трьом голам Лукаса Моури в другому таймі взяв в Амстердамі верх над “Аяксом” 3:2 і вийшов в фінал за правилом виїзного голу.

“Мерсисайдці” мають серію із 9 перемог і 1 поразки в крайніх десяти матчах в усіх турнірах. У “шпор” ця серія значно гірша — 4 виграші, 5 поразок і 1 нічия.

В цілому команди провели між собою 170 матчів. В активі “мерсисайдців” 79 перемог при 43 нічиїх і 48 поразках.

Також відзначимо, що у минулому представники однієї асоціації зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів шість разів. “Реал” в 2000-му здолав “Валенсію”, а в 2014 і 2016 роках — “Атлетіко”. “Мілан” в 2003-му обіграв по пенальті “Ювентус”, а в 2013 році “Баварія” завдала поразки дортмундської “Борусії”.

Примітно, що у разі перемоги “Ліверпуль” завоює шостий Кубок чемпіонів і вийде на чисте третє місце за цим показником, поступаючись лише “Реалу” (13) і “Мілану” (7).

Нагадаємо, що зустріч на “Сантьяго Бернабеу” розпочнеться о 22:00. Головним рефері стане Дамір Скоміна.

Як повідомлялося раніше, український квартет виступить перед початком фіналу ЛЧ.