УЄФА оголосила бригаду арбітрів на фінал Ліги чемпіонів

У цьому сезоні Скоміна, який отримав міжнародну категорію у 2002 році, працював на чотирьох матчах Ліги чемпіонів і двох матчах Ліги Європи.

Роль його асистентів будуть виконувати співвітчизники Скоміни Юрі Прапротнік і Роберт Вукан, четвертим рефері призначений іспанець Антоніо Матеу Лаос. Відповідати за VAR буде Данні Маккелі з Нідерландів, а допомагати йому будуть Пол ван Букел, Фелікс Цвайер і Марк Борш.

Фінал Ліги чемпіонів дозволить Скоміні зробити своєрідний єврокубковий "требл" - у 2012 році він працював на матчі за Суперкубок УЄФА між "Челсі" і "Атлетіко", а два роки тому судив фінал Ліги Європи УЄФА між "Аяксом" і "Манчестер Юнайтед". В ході фіналу Ліги чемпіонів-2012/13 між дортмундською "Борусією" і "Баварією" він виконував обов'язки четвертого рефері.

Додамо, фінальний поєдинок пройде в Мадриді на стадіоні "Метрополітан" 1 червня.