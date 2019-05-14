УЄФА оголосила бригаду арбітрів на фінал Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Суддівський комітет УЄФА оголосив, що головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2018/19 між "Тотенхемом" і "Ліверпулем" призначений 42-річний Дамір Скоміна, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У цьому сезоні Скоміна, який отримав міжнародну категорію у 2002 році, працював на чотирьох матчах Ліги чемпіонів і двох матчах Ліги Європи.
Роль його асистентів будуть виконувати співвітчизники Скоміни Юрі Прапротнік і Роберт Вукан, четвертим рефері призначений іспанець Антоніо Матеу Лаос. Відповідати за VAR буде Данні Маккелі з Нідерландів, а допомагати йому будуть Пол ван Букел, Фелікс Цвайер і Марк Борш.
Фінал Ліги чемпіонів дозволить Скоміні зробити своєрідний єврокубковий "требл" - у 2012 році він працював на матчі за Суперкубок УЄФА між "Челсі" і "Атлетіко", а два роки тому судив фінал Ліги Європи УЄФА між "Аяксом" і "Манчестер Юнайтед". В ході фіналу Ліги чемпіонів-2012/13 між дортмундською "Борусією" і "Баварією" він виконував обов'язки четвертого рефері.
Додамо, фінальний поєдинок пройде в Мадриді на стадіоні "Метрополітан" 1 червня.