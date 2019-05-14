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УЕФА объявила бригаду арбитров на финал Лиги чемпионов

УЕФА объявила бригаду арбитров на финал Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 8845 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Судейский комитет УЕФА объявил, что главным арбитром финала Лиги чемпионов УЕФА-2018/19 между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" назначен 42-летний Дамир Скомина, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В этом сезоне Скомина, который получил международную категорию в 2002 году, работал на четырех матчах Лиги чемпионов и двух матчах Лиги Европы.

Роль его ассистентов будут выполнять соотечественники Скомины Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвертым рефери назначен испанец Антонио Матеу Лаос. Отвечать за VAR будет Данни Маккели из Нидерландов, а помогать ему будут Пол ван Букело, Феликс Цвайер и Марк Борш.

Финал Лиги чемпионов позволит Скомине сделать своеобразный еврокубковый "требл" - в 2012 году он работал на матче за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Атлетико", а два года назад судил финал Лиги Европы УЕФА между "Аяксом" и "Манчестер Юнайтед". В ходе финала Лиги чемпионов-2012/13 между дортмундской "Боруссией" и "Баварией" он исполнял обязанности четвертого рефери.

Добавим, финальный поединок пройдет в Мадриде на стадионе "Метрополитан" 1 июня.

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