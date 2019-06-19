Сегодня правительство одобрило отставку трех глав ОГА

"Сегодня мы трех глав областных администраций уволили", - отметил Розенко.

При этом он отметил, что согласно закону, председатели ОГА назначаются исключительно на срок полномочий Президента Украины, поэтому увольнение - это обычная процедура, происходящая автоматически, и для нее не требуется ни заявлений самих губернаторов, ни каких-то отдельных представлений нового Главы государства.

Напомним, кандидатуры на должности руководителей пяти областных государственных администраций, которые были предложены Администрацией Президента Украины, будут приглашены на следующее заседание правительства для того, чтобы члены Кабинета министров онлайн приняли решения по ним.