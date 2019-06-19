Сегодня правительство одобрило отставку трех глав ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня на заседании правительства члены Кабинета министров одобрили отставку трех глав областных государственных администраций. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в комментарии корреспонденту УНН.
"Сегодня мы трех глав областных администраций уволили", - отметил Розенко.
При этом он отметил, что согласно закону, председатели ОГА назначаются исключительно на срок полномочий Президента Украины, поэтому увольнение - это обычная процедура, происходящая автоматически, и для нее не требуется ни заявлений самих губернаторов, ни каких-то отдельных представлений нового Главы государства.
Напомним, кандидатуры на должности руководителей пяти областных государственных администраций, которые были предложены Администрацией Президента Украины, будут приглашены на следующее заседание правительства для того, чтобы члены Кабинета министров онлайн приняли решения по ним.