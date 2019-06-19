В уряді запропонували призначити голів п’ятьох ОДА на наступному засіданні онлайн

“Всі призначення голів адміністрацій мають відбуватись після публічного конкурсу. Ми могли б спільно з Адміністрацією Президента швидко це зробити і не реагувати постфактум на ті пропозиції, які є, а провести конкурс і долучити до нього тих людей, які готові були б взяти на себе відповідальність і стати главами адміністрацій. Було б правильно, щоб ми оприлюднили прізвища цих людей, які надійшли від Адміністрації Президента, публічно протягом тижня їх би обговорили і на наступний тиждень знали всі бек-граунди і спільно із суспільством ухвалили б консолідоване рішення”, — зазначив віце-прем’єр.

Він також запропонував запросити всіх п’ятьох кандидатів на наступне засідання уряду, щоб мати змогу в прямому ефірі задати їм питання і одразу ухвалити по них рішення.

При цьому члени уряду і прем’єр-міністр погодились з цією пропозицією.

Нагадаємо, у Президента пообіцяли представити нових голів обласних державних адміністрацій, де напередодні прокотилася хвиля звільнень, у найближчий час з тим, щоб на наступному засіданні члени Кабінету міністрів оперативно розглянули ці кандидатури.