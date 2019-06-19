В уряді запропонували призначити голів п’ятьох ОДА на наступному засіданні онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Кандидатури на посади керівників п’яти обласних державних адміністрацій, які були запропоновані Адміністрацією Президента України, будуть запрошені на наступне засідання уряду для того, щоб члени Кабінету міністрів онлайн ухвалили рішення по них. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Всі призначення голів адміністрацій мають відбуватись після публічного конкурсу. Ми могли б спільно з Адміністрацією Президента швидко це зробити і не реагувати постфактум на ті пропозиції, які є, а провести конкурс і долучити до нього тих людей, які готові були б взяти на себе відповідальність і стати главами адміністрацій. Було б правильно, щоб ми оприлюднили прізвища цих людей, які надійшли від Адміністрації Президента, публічно протягом тижня їх би обговорили і на наступний тиждень знали всі бек-граунди і спільно із суспільством ухвалили б консолідоване рішення”, — зазначив віце-прем’єр.
Він також запропонував запросити всіх п’ятьох кандидатів на наступне засідання уряду, щоб мати змогу в прямому ефірі задати їм питання і одразу ухвалити по них рішення.
При цьому члени уряду і прем’єр-міністр погодились з цією пропозицією.
Нагадаємо, у Президента пообіцяли представити нових голів обласних державних адміністрацій, де напередодні прокотилася хвиля звільнень, у найближчий час з тим, щоб на наступному засіданні члени Кабінету міністрів оперативно розглянули ці кандидатури.