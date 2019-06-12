У Президента анонсували представлення нових голів ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Президента пообіцяли представити нових голів обласних державних адміністрацій, де напередодні прокотилася хвиля звільнень, у найближчий час з тим, щоб на наступному засіданні члени Кабінету міністрів оперативно розглянули ці кандидатури. Про це повідомив представник Президента в Кабміні Андрій Герус під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, в найближчий час будуть кандидатури по губернаторах, і, якби Кабінет міністрів оперативно опрацював, на наступному Кабміні були б відповідні подання, то це було б дуже добре", - зазначив Герус.
Нагадаємо, вчора Президенту України Володимиру Зеленському від Кабінету міністрів надійшла перша частина подань на звільнення очільників облдержадміністрацій.
Президент підписав укази про звільнення з посад голів 12 обласних державних адміністрацій в Україні, а також про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голів ще трьох ОДА. Також він призначив тимчасових керівників низки ОДА.